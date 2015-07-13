В Ташкенте прошел бал выпускников слушателей курсов РЦНК

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/.

10 июля в Российском центре науки и культуры (РЦНК) торжественно вручили свидетельства о приеме иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в федеральные государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Российской Федерации, а также выпускной бал для слушателей курсов русского языка.

Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика поздравил ребят с окончанием учебы и успешной сдачей экзаменов в российские высшие учебные заведения и поблагодарил курсантов за активное участие в мероприятиях представительства.

Прозвучали слова благодарности от студентов и их родителей в адрес Российского центра науки и культуры в Ташкенте за ту образовательную и воспитательную миссию, которую представительство Россотрудничества осуществляет в Республике Узбекистан.

Развлекли учакстников выпускницы РЦНК Ирина Урманова и Кристина Азарных, исполнившие подходящие к случаю песни "Волшебник-недоучка" из репертуара Аллы Пугачевой и "Ветер перемен" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

А потом для ребят была устроена дискотека с танцами и угощением.

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