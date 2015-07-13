Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Японией

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/.

13 июля пребывающий с визитом в Ташкенте во главе представительной делегации парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Кэнтаро Соноура был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Встреча, которая прошла при участии Посла Японии в Узбекистане Фумихико Като, была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония", а также других международных организаций, обмену мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес.

Также стороны обсудили график проведения предстоящих совместных мероприятий.

В тот же день К.Соноура посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где состоялось обсуждение практических аспектов развития узбекско-японского сотрудничества в сферах торговли и экономики, финансов и инвестиций.

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