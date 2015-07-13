В Намангане прошла акция Корейского центра в честь ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/.

Четыре жителя массива Давлатабад получили в субботу инвалидные коляски. Благотворительную акцию провело Наманганское отделение Общества дружбы "Узбекистан – Корея" совместно с реабилитационным фондом "Келу поре".

Также в качестве гуманитарной помощи были розданы 8 пар костылей, 7 тросточек, 3 туалетных стула, 6 ходунков. Еще 56 человек из числа малообеспеченных семей получили помощь в виде одежды и обуви.

Три схода граждан махаллей, входящих в 27-й избирательный округ "Фазо", получили по 8 коробок одежды для помощи малообеспеченным семьям.

Это уже третья подобная акция после прихода на пост председателя отделения общества Валерия Ни в 2012 году. Самое активное участие в подобных мероприятиях принимает заместитель председателя общества, председатель Корейского культурного центра, депутат Наманганского городского Кенгаша Лариса Ни.

Стоит сказать, что забота о людях старшего поколения, с ограниченными физическими возможностями, а также из числа малообеспеченных семей является объектом постоянного и наманганского Корейского культурного центра, и Наманганского отделения Общества дружбы "Узбекистан – Корея". Так, в мае НККЦ отметил День почитания родителей и провел вечер отдыха, посвященный Международному дню семьи и Году внимания и заботы о старшем поколении.

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