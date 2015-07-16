Наманганские судомоделисты вернулись с наградами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/.

Два наманганца стали призерами чемпионата Узбекистана по судо- и авиамодельному спорту, завершившегося на днях в Самарканде.

Володя Цой сумел занять второе место в соревновании стендовых моделей, а Бахтиер Абдузунунов – третье среди радиоуправляемых моделей. Примечательно, что оба парня учатся в в одном 9 "а" классе школы № 48, а занимаются моделями в центре "Соглом авлод" в третьем микрорайоне у опытного наставника Энвера Ибрагимова.

"В кружок моделей я пришел летом прошлого года. А сагитировал меня Володя, он здесь уже два года мастерит модели. Увлекся, мне понравилось", – рассказывает Бахтиер.

На чемпионат в Самарканде он приехал с моделью военного катера. Ему надо было не только представить ее на соответствие оригиналу, но показать умение управлять с помощью пульта, выполняя сложные задания на лавирование по причудливому маршруту, попадание в разные ворота и прочее.

Сама модель Бахтиеру удалась, а вот с навыками вождения у него возникли проблемы. Тем не менее, дебютант в общем итоге занял третье место.

Более опытный Володя Цой представил на суд жюри модель знаменитого американского авианосца "Нимиц" в масштабе 1:800. На стенде оценивалось абсолютное соответствие, вплоть до маркировки и цвета деталей. Модель оценили высоко, присудив ей второе место.

"На изготовление каждой такой модели уходит по нескольку месяцев: ведь надо добиться полного соответствия, вплоть до мельчайших деталей, включая надписи, цвета бортов, леера, обозначений на взлетной полосе авианосца и тому подобное, если что не так – судьи снимают баллы", – поясняет Энвер Ибрагимов.

"Чертежи, необходимую информацию и прочее находим в Интернете. А детали продаются в специальных наборах. Из них и собираем модели, тщательно подбирая детали. Иногда приходится и самим что-то изготавливать из пластмассы", – говорит Володя.

Готовую модель потом надо покрасить, это тоже непростое дело, требующее подчас ювелирной работы.

"Тут важно терпение, усидчивость. Однако не всем хватает этих качеств. Ко мне приходит несколько десятков парней, есть и две девушки, но остаются в итоге немногие", – замечает Энвер.

Сейчас ребята начали готовиться к еще одному чемпионату Республики – по кордовым авиамоделям. Он состоится в Намангане в октябре.

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