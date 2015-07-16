Исторический клуб в Ташкенте рассказал о Полтавской битве и Невском сражении

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/.

14 июля в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялось заседание "круглого стола" "Вехи русской военной истории", посвященное знаменательным датам военной российской истории – Невскому сражению и Полтавской битве, состоявшимся в июле 1240 и 1709 годах.

Руководитель исторического клуба при РЦНК Василий Костецкий и член-корреспондент Российской академии педагогических и социальных наук Давлятбек Саъдуллаев рассказали о значении этих сражений в истории России. Они акцентировали внимание на патриотизме и героизме населения страны, принявших участие в этих сражениях.

Звучали стихотворения, были продемонстрированы презентации и видеоролики, посвященные этим датам.

В мероприятии приняли участие волонтеры Российского центра науки и культуры, Русского культурного центра и активисты из числа студенческой молодежи.

УЗИНФОРМ