



Узбекский лидер принял главу МИД РФ



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В ходе аудиенции стороны подтвердили взаимное стремление к наращиванию объемов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности, а также подвели итоги состоявшегося на минувшей неделе в Уфе саммита ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи