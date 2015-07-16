Узбекский лидер принял главу МИД РФ

Узбекский лидер принял главу МИД РФ16.07.2015 19:18
ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/.
15 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом.
В ходе аудиенции стороны подтвердили взаимное стремление к наращиванию объемов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности, а также подвели итоги состоявшегося на минувшей неделе в Уфе саммита ШОС.
УЗИНФОРМ