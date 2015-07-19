Наманганские юноши стали чемпионами Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/.

Сборная Наманганской области стала сильнейшей на завершившемся здесь в четверг чемпионате Узбекистана по баскетболу среди юношей 2001 – 2002 годов рождения.

Турнир принимала ДЮСШ № 1. 10 команд организаторы разделили на 3 группы.

В первой фаворит наманганцы подтвердили свою репутацию, с большим преимуществом разделавшись с соперниками из Нукуса и Гулистана. Во второй группе лучше сыграли ферганцы, а в третьей – сборная столичной области.

По итогам стыковых поединков в финале встретились соседи – наманганцы и ферганцы. Этот матч стал самым интересным и зрелищным. Наманганские парни сделали ставку на быстрые прорывы, тогда как ферганская команда больше играла в позиционном нападении, и довольно удачно использовала трехочковые броски.

В целом игра шла по сценарию хозяев. Уже в первой четверти они создали весомый задел, раз за разом убегая в отрыв и забрасывая мяч в корзину почти без помех. Только в первой четверти они набрали больше 20 очков. Правда, затем темп игры несколько снизился, однако преимущество наманганцев было ощутимым. Временами разрыв достигал 20 очков, но после первой половины матча перевес наманганцев исчислялся 17 очками.

Перерыв больше пошел на пользу ферганцам, довольно быстро сократившим отставание от до 10 очков. Но тут вновь сыграло главное оружие наманганской команды – быстрые прорывы, и перевес в очках стал нарастать.

Итоговый счет – 55:41 в пользу сборной Наманганской области, позволил ей стать чемпионом страны. Второе место – ферганцев, и третье – у сборной столичной области.

Самыми результативными игроками финала стали Зокир Ураимжанов – 20 очков, Кирилл Кулешов – 15 и Алишер Хакимжанов – 14. Тренируют сборную Фаррух Саркиев, Энвер Османов и Анвар Исаев.

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