Новый посол Иордании приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства Салих Ахмад аль-Джаварнех вручил копию своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, взаимодействия в рамках международных организаций и возможности реализации совместных проектов в экономической и инвестиционной сферах.

Напомним, что до марта текущего года (с конца декабря 2012 года) главой иорданской дипмиссии в Ташкенте являлся Мухаммад Нур Балкар.

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