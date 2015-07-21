Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана принял спецпредставителя Евросоюза

Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана принял спецпредставителя Евросоюза21.07.2015 12:44
ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом.
В ходе переговоров, состоявшихся при участии главы Делегации ЕС в Узбекистане, Посла Юрия Штерка, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества по линии Узбекистан - Европейский Союз - Центральная Азия, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов.
Кроме того, был обсужден ряд вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес.
УЗИНФОРМ