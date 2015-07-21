Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана принял спецпредставителя Евросоюза

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом.

В ходе переговоров, состоявшихся при участии главы Делегации ЕС в Узбекистане, Посла Юрия Штерка, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества по линии Узбекистан - Европейский Союз - Центральная Азия, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов.

Кроме того, был обсужден ряд вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес.

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