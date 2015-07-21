



Узбекский лидер принимает поздравления по случаю Рамазан-хайита



ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов получает поздравительные послания от зарубежных лидеров и руководителей сотрудничающих с Республикой компаний и организаций по случаю празднования Рамазан хайита. Так, свои поздравления главе государства прислали Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бин Заид Ал Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Шейх Мухамед бин Рашид Ал Мактум, наследный принц Эмирата Абу Даби, главнокомандующий военными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухамед бин Заид Ал Нахаян, король Иордании Абдаллах Второй бин аль-Хусейн, султан Омана Кабус бин Саид, Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Саид Хусейн Ас-Сиси, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Турецкой Республики Режеп Таййип Эрдоган, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бин Амин Мадани, Служитель двух священных мечетей, Король Саудовской Аравии Сальман бин Абдельазиз Ал Сауд, наследный принц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммад бин Найеф бин Абдельазиз Ал Сауд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, наследный принц Государства Катар Абдуллах бин Хамад Ал Тани, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Шейх Абдулла бин Насер бин Халифа Ал Тани, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика, Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас, председатель Исполнительного совета правительства Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии, Сафохон Жалолхон Тура Маргилани и другие, а также митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи