Обсуждены проблемы занятости молодежи

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/.

21 июля в Каракульском районе Бухарской области был проведен семинар на тему: "Развитие предпринимательства в махаллях и создание условий для молодежи", организованный районным отделением фонда "Махалля" совместно с хокимиятом района.

В мероприятии участвовали представители органов самоуправления граждан, предприниматели, фермеры района, представители районного фонда "Махалля", районного хокимията, Комитета женщин, культурно-просветительского центра, среднеспециального профессионального образования, правоохранительных органов ОДМ "Камолот" и других.

В рамках семинара обсуждались проблемы трудоустройства выпускников профессиональных колледжей, поскольку актуальный характер на сегодняшний день приобретает безработица, нелегальный выезд молодежи за границу в поисках заработков.

Наряду с этим отмечено о необходимости усиления пропагандистской работы по идеологическому воспитанию молодого поколения на пути укрепления независимости и развития Узбекистана.

Кроме этого, как отметили участники, на сегодняшний день проблема торговли людьми приобретает все более актуальный характер, в связи с чем необходимо создать новые рабочие места для выпускников профессиональных колледжей, поскольку основная часть людей, выезжающих за границу на заработки нелегальным путем, подвергаются риску становления жертвами торговли людьми.

В заключение были выработаны соответствующие меры и рекомендации по устранению проблем в сфере предпринимательской деятельности.

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