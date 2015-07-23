ОКП провело акции в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/.

Благотворительную акцию в рамках объявленной в этом году в Узбекистане Государственной программы "Года заботы и внимания о представителях старшего поколения" провели во вторник представители Общества Красного Полумесяца Наманганской области.

Мероприятие стартовало в специальном детском доме № 6. перед его воспитанниками выступила председатель областного совета ОКП Дилором Сайфутдинова. Она доходчиво разъяснила детям смысл и значение Государственной программы "Года заботы и внимания о представителях старшего поколения", в частности, всесторонней поддержке ветеранов и инвалидов Второй мировой войны, которых остается все меньше и меньше. Было отмечено и то, что социальная защита инвалидов, в том числе и детей с ограниченными возможностями, стала одним из направлений государственной политики.

После раздачи подарков детям акция продолжилась в доме престарелых "Саховат". Здесь постояльцы встретили сотрудников ОКП с распростертыми объятиями. В ходе беседы "за жизнь" ветераны рассказали о своем житье-бытье, интересовались изменениями в законодательстве о пенсионном обеспечении, ходом выполнения Госпрограммы, а также работой по адресной поддержке одиноких престарелых граждан.

Сотрудники постарались ответить на все вопросы, затем раздали ветеранам одежду и санитарно-гигиенические средства.

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