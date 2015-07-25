В Намангане прошло собрание областного актива

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/.

Вчера под председательством хокима Наманганской области Баходира Юсупова состоялось собрание областного актива, на котором подведены итоги социально-экономического развития области за первое полугодие текущего года и выработаны дополнительные меры по безусловному выполнению принятых программ дальнейшего реформирования, структурных преобразований и диверсификации экономики на 2015 – 2019 годы.

Как сообщает информационная служба областного хокимията, на собрании, проведенном в режиме селекторной связи с участием активов города и районов, были глубоко проанализированы результаты работы по обеспечению реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2015 год, определенных Президентом Узбекистана Исламом Каримовым на заседании правительства 16 января 2015 года.

Озвученные на собрании показатели социально-экономического развития говорят о том, что трудящиеся области достойными достижениями встречают 24-ю годовщину независимости страны. Так, за отчетный период территориальный валовой продукт составил 2 триллиона 624,9 миллиард сумов, а прирост достиг 9,7 %. Объем производства промышленной продукции также вырос на 15 %, сельского хозяйства – 6,1 %, инвестиций – 24,1 %, строительных работ – 10,9 %, розничного товарооборота – 13,2 %, платных услуг – на 14,5 %. Объем экспорта достиг 62,8 млн. долларов США.

В рамках программы развития промышленности на 2013 – 2015 годы в отчетном периоде на реализацию 164 производственных проектов затрачено 41,2 млрд. сумов и создано 1714 новых рабочих мест.

В первом полугодии до 98 увеличено число предприятий экспортеров, что на 11 больше, чем в первом полугодии 2014 года. Эти предприятия экспортируют свыше 40 видов товаров и услуг.

На собрании детально рассмотрены вопросы завершения жатвы, организации ухода за посевами хлопчатника в условиях нынешней погоды, подготовки к осенне-зимнему периоду отраслей экономики, социальной среды, жилищного фонда.

Большое внимание было уделено мерам по обеспечению выпуска до конца года намеченных объемов промышленной продукции, модернизации ведущих отраслей экономики, устранению всех препонов на пути развития честной собственности и предпринимательства, дальнейшей поддержки малого бизнеса, созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения.

В собрании актива принял участие и выступил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан А. Икрамов.

УЗИНФОРМ