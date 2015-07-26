Предприниматели представили продукцию в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/.

В четверг в Наманганском областном региональном управлении Торгово-промышленной палаты под лозунгом "Сделано в Узбекистане" состоялся семинар-презентация наманганских производителей.

В мероприятии участвовали руководители ряда предприятий, представители налоговых и таможенных органов, управлений внешних экономических связей, инвестиций и торговли, стандартизации и метрологии, СМИ и других организаций, которые осмотрели выставку производимых товаров.

Исполняющий обязанности начальника управления Торгово-промышленной палаты Орифжон Мирзабоев остановился на успехах наманганских предпринимателей, которые осваивают производство самых разных видов продукции и пополняют номенклатуру экспортируемых товаров. Отметил и значение проводимого мероприятия, направленного на обмен опытом.

Далее выступили руководители ряда предприятий, которые начали свою деятельность сравнительно недавно, но уже добились весомых успехов. Так, по словам коммерческого директора ООО "Button fashion design" Ильхома Исокжонова, здесь приобрели по лизингу современное итальянское оборудование и выпускают пуговицы и прочую фурнитуру для швейных предприятий примерно 400 видов. И. Исокжонов подчеркнул, что пуговицы изготавливаются из турецкого сырья на основе полимеров, они очень качественные, пользуются большим спросом у производителей одежды. Большой интерес к ней проявляют и предприниматели России и Казахстана. В ближайшее время предприятие войдет в программу локализации.

Весьма удачно освоилось на рынке и ООО "Daston Diyor", где выпускается постельное белье, спецодежда для представителей самых разных профессий и другая продукция.

Особый интерес вызвали и выступления исполнительного директора ООО "Musaffo Suv Jilvasi” Журахона Раззокова, где освоено производство мыла из пальмового масла и стирального порошка, главного бухгалтера предприятия по производству автомобильных аккумуляторов – ООО “Extra Primer Bat” Ахадхона Азимова. Здесь для увеличения срока службы аккумуляторов использовали интересное ноу-хау – сетка-сепаратор, разделяющая секции, изготовлена из кислотоустойчивого сплава свинца, кальция и алюминия. Объем производства с начала года составляет 710 млн. сумов.

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