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Интернет надо использовать во благо
26.07.2015 13:29

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/.

Продвижение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в массы ставит перед системой просвещения новые и необычные задачи: научиться и научить молодежь эффективно использовать достижения научного прогресса, а с другой стороны – избегать опасностей Всемирной паутины.

Пути использования ИКТ обсудили в Намангане на двухдневной научно-практической конференции "Повышение медиаграмотности молодежи в условиях глобализации". В работе конференции приняли участие представитель министерства народного образования, ученые, студенты, активисты ОДМ "Камолот".

В первый день, 23 июля, в Молодежном центре прошло пленарное заседание. Открыл его хоким области Баходир Юсупов, акцентировавший внимание собравшихся на актуальных проблемах глобализации интернет-пространства.

Далее тему развили заместитель министра народного образования Дильшод Кенжаев, руководитель Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологии Мухаммаджон Куронов и другие.

Иллюстрацией актуальности данной проблематики стал документальный фильм, подготовленный Министерством народного образования о влиянии Интернета, увлечения компьютерными "стрелялками" на психику детей.

"В современном мире человечество находится под воздействием непрерывного потока информации, в том числе через радио, телевидение, Интернет. Молодежь не всегда осознает опасности от обилия информации, не всегда может должным образом фильтровать поток, перерабатывать получаемые сведения", – отмечает заместитель директора Центра народного образования Узбекистана Мехриниссо Пардаева.

Она также подчеркивает, что задача педагогов – не запрещать детям пользоваться Интернетом, а научить их работать с ним, использовать возможности техники для самообразования, повышения своего интеллектуального уровня. "Мы не можем закрывать перед ребенком окна, важно только направить его, чтобы он открыл для себя все богатство интеллектуального мира. Родители должны создавать дома для детей благоприятную медиасреду, помогающую его всестороннему развитию", – считает Мехриниссо Пардаева.

Среди угроз глобализации выделяется опасность распространения религиозного и политического экстремизма. Темные силы вовсю используют Интернет для пропаганды своих идей, вербовки сторонников. Часто это происходит под внешне невинным общением в социальных сетях. Поэтому взрослым надо внимательнее следить за своими детьми, интересоваться их внутренним миром. Об этом в своем содержательном докладе говорила первый заместитель председателя Центрального совета ОДМ "Камолот" Феруза Мухаммаджонова. Она также настоятельно рекомендовала активнее использовать отечественную социальную сеть Zyonet.

В пятницу конференция продолжила работу по секциям в школе № 11 и Наманганском госуниверситете. Ученые, специалисты делились своим опытом использования интернет-технологий в преподавании различных дисциплин – математики, ботаники, иностранных языков.

Надо сказать, что Министерство народного образования Узбекистана ежегодно разрабатывает огромное количество методических пособий по внедрению интернет-технологий, в частности, созданы виртуальные лаборатории для проведения практикумов по физике и химии, мультимедийные приложения для обучения иностранным языкам.

УЗИНФОРМ

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