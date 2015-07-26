В Ташкенте открылась Международная аэрокосмическая школа-2015

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/.

В пятницу в Ташкенте при участии и поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан в Ташкенте открылся 26-й сезон Международной аэрокосмической школы (МАКШ).

В церемонии участвовали Герой России, летчик-космонавт РФ, полковник Салижан Шарипов, руководитель РЦНК, профессор Виктор Шулика, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Узбекистан, сотрудники Российского центра подготовки космонавтов полковник Михаил Васильев и инженер Татьяна Марченкова, вице-президент Академии наук Республики Узбекистан, доктор физико-математических наук, профессор Саъдулла Луткуллаев, председатель Международного молодежного аэрокосмического фонда Вахидова – Фируз Вахидов, директор МАКШ, профессор Эльвира Ибрагимова, курсанты Международной аэрокосмической школы-2015, а также исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан – Россия" Флора Фахруддинова, представители ЮНЕСКО в Республике Узбекистан, профессорско-преподавательский состав Института астрономии АН РУз, Ташкентского государственного технического университета Узбекистана, журналисты, общественность.

Очередной сезон МАКШ посвящен 100-летию теории относительности Альберта Эйнштейна и знаменательным датам в истории мировой космонавтики.

Заниматься в аэрокосмической школе будут 30 юношей и девушек из числа победителей многочисленных конкурсных отборов и предметных олимпиад, а также турниров по авиа-ракетомоделированию. Они получили бесплатные путевки в МАКШ.

В течение месяца юноши и девушки получат ценные теоретические и практические навыки по различным направлениям и темам, связанным с авиацией и космонавтикой.

По мнению участников и гостей встречи, данные мероприятия, встречи и развитие совместной научной деятельности вносят свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества народов России и Узбекистана.

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