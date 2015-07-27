Бойцы из Джумашуя стали чемпионами Центральной Азии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/.

Три золотых медали выиграли на недавнем чемпионате Центральной Азии по смешанным боевым искусствам ребята из Мингбулакского района. Такой турнир стал первым и прошел в казахстанском городе Шымкенте.

Чемпионом в комбат айкидо стал выпускник школы № 14, поступивший в Мингбулакский колледж дошкольного воспитания, Аброрбек Бустонов. Он соревновался в весовой категории до 50 кг среди ребят не старше 15 лет.

Этот успех повторил 17-летний студент 2 курса профессионального колледжа мелиорации Мингбулакского района Бобурбек Ахмедов, победивший всех соперников в весовой категории 55 кг.

А еще одно "золото" принес Узбекистану Лочинбек Холиков, выступавший среди взрослых. Этот 22-летний парень параллельно с выступлениями на профессиональном уровне успешно тренирует мальчишек райцентра, увлекающихся этим видом единоборств в открытой им школе айкидо. Аброрбек и Бобурбек – его воспитанники.

По словам парней, в боевом айкидо их привлекает сочетание элементов борьбы, работа в стойке, а также возможность контактного боя.

Лочинбек Холиков намерен стать не только профессионалом в айкидо, но и квалифицированным тренером.

"В этом году буду поступать на спортфак Наманганского университета, чтобы получить необходимые знания для работы с молодежью", – говорит Лочинбек.

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