Командующий Центкома ВС США посетил Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/.

27 июля Министерство иностранных дел Узбекистана посетил с визитом командующий Центральным командованием Вооруженных сил США, генерал Ллойд Джеймс Остин III.

Встреча, прошедшая при участии Посла США Памелы Леоры Спратлен, была посвящена обсуждению актуальных аспектов двустороннего сотрудничества, а также ряда международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

В тот же день глава Центкома ВС США был принят Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-американского взаимодействия в области обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности, обменялись мнениями о процессах мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Напомним, что Л.Дж.Остин III посещал Узбекистан год назад, 29-30 июля 2014 года, а также 25-26 июля 2013 года, оба раза визит включал в себя посещение МИД Узбекистана и прием у Президента Узбекистана Ислама Каримова. Повестка визитов включала обсуждение ситуации в Афганистане, вопросов развития двустороннего сотрудничества и хода реализации достигнутых ранее договоренностей.

Центральное командование (Центком) является одним из 10 боевых командований вооруженных сил США. В зону ответственности Центкома входят 20 стран – Афганистан, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Йемен.

До Л.Дж.Остина III пост командующего Центкома ВС США занимал Джеймс Мэттис, посещавший Узбекистан в конце марта 2012 года.

УЗИНФОРМ