Школы готовятся к новому учебному году

Школы готовятся к новому учебному году31.07.2015 11:22
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/.
В эти дни в общеобразовательных учреждениях Наманганской области идет подготовка к новому учебному году, производится их ремонт и реконструкция.
Лето – горячая пора в детских садах и школах. Чтобы осенью дети пришли в чистые светлые группы и классы, летом взрослым приходится потрудиться.
Сегодня главной задачей является подготовка общеобразовательных заведения к новому учебному году. Запланирована постройка новых зданий, проведение в школах текущего ремонта, обустройство классов, обеспечение их компьютерной техникой, современными спортивными площадками.
– В общеобразовательных школах № 8 Намангана и № 32 Наманганского района закончились работы по реконструкции. Также произведено благоустройство местности, образовались новые цветники. В 41 школе Наманганского района эти работы продолжаются. Так, 32-я общеобразовательная школа примет в новом учебном году более 1400 детей, здесь оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, родного языка.
Всего в 687 общеобразовательных школах области в 2015/2016 учебном году получат образования десятки тысяч мальчиков и девочек.
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