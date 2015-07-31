Школы готовятся к новому учебному году

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/.

В эти дни в общеобразовательных учреждениях Наманганской области идет подготовка к новому учебному году, производится их ремонт и реконструкция.

Лето – горячая пора в детских садах и школах. Чтобы осенью дети пришли в чистые светлые группы и классы, летом взрослым приходится потрудиться.

Сегодня главной задачей является подготовка общеобразовательных заведения к новому учебному году. Запланирована постройка новых зданий, проведение в школах текущего ремонта, обустройство классов, обеспечение их компьютерной техникой, современными спортивными площадками.

– В общеобразовательных школах № 8 Намангана и № 32 Наманганского района закончились работы по реконструкции. Также произведено благоустройство местности, образовались новые цветники. В 41 школе Наманганского района эти работы продолжаются. Так, 32-я общеобразовательная школа примет в новом учебном году более 1400 детей, здесь оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, родного языка.

Всего в 687 общеобразовательных школах области в 2015/2016 учебном году получат образования десятки тысяч мальчиков и девочек.

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