Фестиваль "Родина начинается с порога" прошел в Джумашуе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/.

Фестиваль под девизом "Родина начинается с порога" прошел во вторник в Мингбулакскском районе. Он стал одним из многих культурно-просветительских мероприятий, посвященных 24-летию независимости Узбекистана.

Фестиваль принимал профессиональный колледж бытового обслуживания, что на территории схода граждан села Олтинкуль. На праздник были приглашены представители областного хокимията, общественного фонда "Махалля", управления по делам культуры и спорта, ОДМ "Камолот", фонда "Нуроний", представители общественности и молодежь.

В ходе фестиваля прошли культурно-просветительские, спортивные и другие мероприятия, которые объединили молодежь и пожилых людей и придали всем праздничное настроение. Также прошли смотры конкурсы по таким номинациям, как "Примерная семья", " Молодой предприниматель", "Прилежная девушка" и "Прилежная невестка".

Цель данного фестиваля - ценить мирную и благополучную жизнь, в отдаленных от центра селах оздоровлять экономико-политическую атмосферу, вмести с этим, оберегать молодежь от разных чуждых идей.

Также в ходе мероприятия были организован спортивные соревнования и ряд других мероприятий.

Состоялся концерт, на котором прозвучали песни о Родине, независимости, ее больших возможностях, национальном самосознании, возрождении вековых традиций, воспитании молодежи достойными преемниками наших великих предков.

В завершение фестиваля группе ребят, показавших хорошие результаты в спорте, вручили дипломы и памятные подарки.

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