В Узбекистане объяснили причины срыва встречи по госгранице с Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана распространила сообщение, в котором разъясняются причины того, что 24 июля не состоялись переговоры между Ташкентом и Бишкеком о пунктах пропуска через государственную границу.

В комментарии МИД Узбекистана говорится:

"31 июля 2015 года на официальном сайте МИД Кыргызской Республики опубликована информация о том, что переговоры в Ташкенте по внесению изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 24 июля 2004 года «не состоялись в связи с тем, что изменения узбекской стороны об условиях формата встречи были направлены после утверждения состава кыргызской делегации».

В этой связи узбекская сторона хотела бы подчеркнуть, что предложения по формату переговоров были направлены в МИД Кыргызской Республики нотой МИД Республики Узбекистан 5 июня т.г., в которой предлагалось провести встречу представителей пограничных, таможенных, транспортных служб, внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств двух стран исключительно в формате экспертной встречи.

Кыргызская сторона только 24 июля представила состав своей делегации, статус которой никак не соответствовал экспертному уровню. МИД Республики Узбекистан 26 июля вновь обратился с просьбой принять во внимание ранее обозначенную принципиальную позицию узбекской стороны.

28 июля кыргызской стороной представлен ответ, не учитывающий позицию узбекской стороны. В тот же день Министерство иностранных дел Республики Узбекистан официальной нотой информировало о невозможности в настоящее время проведения встречи в предложенном кыргызской стороной составе.

Тем самым, МИД Кыргызской Республики было заблаговременно уведомлено о том, что встреча не состоится.

Несмотря на вышеуказанное, узбекская сторона вновь подтверждает готовность укреплять отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном, основанные на принципах дружбы и добрососедства, на благо народов двух стран, а также ожидает от кыргызской стороны конструктивного подхода к обсуждению всех вопросов двустороннего сотрудничества".

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