Преображаются кишлаки Янгикургана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/.

Возведенные в прошлом году более 20 домов в массиве "Кораянток" Янгикургана полностью преобразили это поселок. Просторные 3-х и 4-комнатные дома ничем не отличаются от городских.

В них есть светлые и просторные гостиная, комната отдыха, удобные и уютные детская, спальня и кухня. Хозяева, получившие эти дома, очень рады таким благоприятным условиям.

Семья участника труда Жамитлахон Тургуновой приобрела один из таких новых современных домов. Здесь живут ее дети Рустамжон и Гульчехра. Жамиля-ая очень рада счастью молодой семьи.

В эти дни в 5 массивах района в полном разгаре работа на запланированных объектах в 60 домах по типовым проектам. В ближайшее время строители закончат отделочные работы и сдадут в эксплуатацию дома, которые принесут радость многим семьям и обеспечат спокойную и счастливую жизнь для молодых семей Янгикургана.

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