Учкурганский фермер выполнил план по зерну и готовится к хлопковой страде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/.

Труженики фермерского хозяйства "Тошпулот хожи-ота" Учкурганского района Наманганской области Узбекистана перевыполнили план по продаже зерна государству, сдав на приемные пункты 430 тонн отборного зерна. Урожайность каждого из ста гектаров площадей составила по 44 центнера.

"Все хорошо, план по продаже зерна выполнен, в хозяйстве осталось 60 тонн зерна, которые будут распределены среди членов хозяйства", – говорит руководитель хозяйства Абдулвохид Дадажонов.

Теперь в хозяйстве сосредоточат усилия на уходе за хлопчатником: вносят местные и минеральные удобрения, проводят полив, чеканку, борются с вредителями.

Здесь имеется более ста голов крупного рогатого скота и, помимо молока и мяса, получают большое количество местных удобрений, которые помогают экономить минеральные удобрения и выполнять все агротехнические мероприятия.

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