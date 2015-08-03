Наманганские пожарники на посту

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/.

Управление пожарной безопасности Наманганской области Узбекистана внедряет новые технологии, повышает профессиональный уровень личного состава.

Возгорание по статистике происходит в результате неправильного использования газа и электричества, несоблюдения обычных правил безопасности. В целях предупреждения подобных негативных случаев в настоящее время в области усиливается работа по пропаганде и агитации в данном направлении.

В областном управлении пожарной безопасности на постоянной основе проводятся пресс-конференции, семинары и "круглые столы". В центре внимания, которых актуальные вопросы предупреждения возгораний, разъяснение среди населения правил пожарной безопасности.

Также по инициативе областного управления внутренних дел среди добровольческих служб по пожарной охране проводятся смотры-конкурсы на образцовую махаллю, организацию, учебное заведение. Цель проведения подобных мероприятий – предупреждение возгораний, а также сохранение здоровья и имущества людей.

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