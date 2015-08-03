Наманганские бунедкоровцы работают в трудовой семестр

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/.

Более двух тысяч студентов высших учебных заведений Намангана трудятся в строительных отрядах "Бунёдкор", созданных по инициативе областного совета ОДМ "Камолот". Они вносят свой вклад в преображение города.

Так, 200 студентов Наманганского госуниверситета заняты ремонтом спортзалов баскетбола и художественной гимнастики данного вуза, строят новый фонтан по ул. Боборахима Машраба. А 150 студентов Наманганского инженерно-педагогического института занимаются обустройством общежития, возводят типовые коттеджи в селе Елхон Туракурганского района. Строительство типового жилья по улице Ибрата Намангана ведут 60 представителей Наманганского инженерно-технологического института.

Стоит также отметить, что эти отряды рассматриваются и как один из путей обеспечения занятости населения – в них несколько десятков временно неработающих молодых людей из Наманганского района нашли работу.

Молодые строители обеспечены спецодеждой и средствами защиты, горячим питанием и транспортом, совместно с управлением культуры и спорта ведется работа и по организации культурного досуга.

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