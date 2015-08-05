Посол Алжира посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/.

4 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Насер Бушерит нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного узбекско-алжирского торгово-экономического сотрудничества, обсудили вопросы формирования договорно-правовой базы и участия представителей деловых кругов в выставках, ярмарках и бизнес-форумах, проводимых в Республике Узбекистан и Алжире, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

Напомним, что Н.Бушерит был аккредитован в Узбекистане в конце июня, после того как завершился 5-летний срок пребывания на этом посту Рамдана Мекдуда.

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