



Глава дтпмиссии Китая в Ташкенте посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе посетил с визитом Министерство иностранных дел Узбекистана. Состоявшаяся беседа была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, обсуждению графика и хода подготовки к предстоящим узбекско-китайским контактам на различных уровнях, сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи