Глава дтпмиссии Китая в Ташкенте посетил МИД Узбекистана

Глава дтпмиссии Китая в Ташкенте посетил МИД Узбекистана06.08.2015 18:56
ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе посетил с визитом Министерство иностранных дел Узбекистана.
Состоявшаяся беседа была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, обсуждению графика и хода подготовки к предстоящим узбекско-китайским контактам на различных уровнях, сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство.
УЗИНФОРМ