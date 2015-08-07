Президент США поблагодарил узбекского лидера за поздравление

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступило послание от Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, в котором содержится благодарность узбекскому лидеру за поздравление по случаю Дня независимости США.

В частности, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени народа Соединенных Штатов Америки я благодарю Вас за Ваше любезное послание по случаю празднования 239-летия нашей независимости.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы задуматься о тех идеалах, которые привели к провозглашению нового государства – государства, основанного на принципах уважения, самоуправления, права на жизнь, свободы и стремления к счастью. Эти ценности остаются основой нашей страны и узами, объединяющими все народы.

События прошлого года напоминают нам о важности этих убеждений и роли, которую играют наши страны в защите и продвижении этих свобод для всех.

Искренне,

Барак Обама,

Президент Соединенных Штатов Америки".

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