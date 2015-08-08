Наманганским школьникам рассказали о налогах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/.

На повышение налоговой культуры и расширение знаний детей об этой сфере была нацелена викторина "Что вы знаете о налогах?", которую традиционно проводит Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан в летних детских здравницах во всех регионах страны.

Викторина, проведенная на этой неделе в лагере летнего отдыха "Сохил" в Касансайском районе, показала, что отдыхающие ребята имеют солидный багаж знаний.

"Так, они уверенно ответили на вопросы о видах налогов, действующих в Узбекистане, и на какие нужды тратятся собранные средства", – рассказывает главный специалист службы информации Государственного налогового управления по Наманганской области Баходир Хамидов,

В ходе мероприятия представители налоговых органов подробно рассказали о налогах, их назначении и общественном значении и ответили на вопросы учеников.

Самым активным участникам были вручены памятные подарки.

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