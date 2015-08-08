Столичные спецы делятся опытом с наманганскими медиками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/.

Во вторник в Наманганском кожно-венерологическом диспансере побывала группа специалистов Республиканского научно-практического центра дерматологии и венерологии (РНПЦДВ). Столичные специалисты ознакомили наманганских медиков со своими последними разработками.

В составе этой группы были профессор, доктор медицинских наук Шахноза Мавлянова, заведующий спецлабораторией (РНПЦДВ) Аджамжон Раззыков, главный дерматолог Узбекистана Алишер Обидов и другие видные ученые.

"Благодаря нашим разработкам в данной области мы имеем возможность вернуть страдающих этими заболеваниями к нормальной жизни – как общественной, так и семейной", – говорит Шахноза Мавлянова.

Она также отмечает, что внедрение новейших технологий в лечении дерматозаболеваний, распространенных в Ферганской долине в силу экологических факторов, помогает врачам на местах. Среди наманганцев столичный профессор выделяет таких специалистов, как Саидхужа Ботиров, Нелли Багдасарову, Бахтиера Кадырова и других.

"Благодаря их усилиям в вашей области на высоком уровне поставлена профилактика кожных и венерологических заболеваний. Также проводятся лекции, семинары, встречи с жителями махаллей, на которых специалисты отвечают на интересующие людей вопросы. Самое главное – ваши врачи ведут большую просветительскую работу среди молодежи. А это залог того, что новое поколение будет здоровым", – сказала в заключение профессор Мавлянова.

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