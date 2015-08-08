Состязания спортивных семей в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/.

Состязания спортивных семей под девизом "Ты неповторим, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!" прошли на этой неделе в ДЮСШ № 34 Намангана. Они были посвящены приближающейся 24-й годовщине независимости Узбекистана. Организатором турнира выступило областное отделение фонда "Махалля".

Главный приз оспаривали 12 семей, состоявших из мамы, папы и двух детей, – победители городского и районных этапов. Они соревновались в разных видах спорта – шахматах, шашках, легкоатлетической эстафете, перетягивании каната, стрельбе, бросании мяча в цель.

Наибольшее число очков в общем зачете набрала семья Абдувохида Акрамова из махалли "Кахрамон" Уйчинского района. Она также завоевала право участвовать в республиканском финале.

Второе и третье места досталась сеьмям Бозорбоя Мусабекова из махалли "Поромон" Янгикурганского района и Хусниддина Бойматова из махалли "Куйи карнон" Чустского района.

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