



В Намангане прошла спартакиада правоохранителей



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В бассейне "Ешлик" Намангана на этой неделе завершилась 3-я спартакиада сотрудников силовых ведомств области по плаванию. Традиционно участниками этих соревнований становятся работники областной прокуратуры, областных управлений по делам обороны, СНБ, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, таможенного, юстиции. На дистанции 100 метров вольным стилем победил представитель облУВД Алишер Иномов, опередивший сотрудника СНБ Игоря Панова и таможенного управления Фархода Хошимова. В общекомандном зачете сборная облУВД тоже стала первой, второе место – у сборной облуправления СНБ и воинской части Министерства обороны Узбекистана. Победители и призеры были награждены подарками и почетными грамотами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи