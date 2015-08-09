В Намангане осудили торговцев наркотиками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/.

Недавно состоявшийся суд приговорил 45-летнего наманганца и его брата к длительному тюремному заключению за сбыт наркотика.

Некто Данаев, ставший главным действующим лицом "операции", вовлек в нее и своего старшего брата. Начинающие наркоторговцы были задержаны при попытке продать около полуграмма гашиша.

"Надо сказать, что в свои 45 лет Данаев, отец троих детей, уже не раз имел проблемы с законом. Так, в 2006 году он совершил преступления, предусмотренные статьями 25 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 213 ("Подкуп служащего") Уголовного кодекса Узбекистана и был приговорен к 6 годам лишения свободы. В 2010-м снова преступил Закон, получил 3 года, но согласно постановлению Сената Олий Мажлиса об амнистии он был освобожден от отбывания оставшейся части наказания", – говорит следователь следственного отдела Наманганского РУВД, майор Алишер Икрамов.

Особенно его удивляет, что старший брат рецидивиста, мужчина 50 с лишним лет, отец троих детей, до того добропорядочный гражданин, не удержал его от нового преступления. За непротивление злу он также получил срок.

УЗИНФОРМ