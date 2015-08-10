Проект по созданию пазла о Германии

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

Посольство Германии в Ташкенте приглашает всех желающих принять участие в проекте по созданию пазла в виде карты Германии.

Конкурс приурочен к отмечаемому в 3 октября 25-летнему юбилею объединения Германии, отмечается в сообщении посольства диппредставительства ФРГ в Узбекистане.

Все желающие могут создать мотив для одной детали пазла и прислать в посольство по электронной почте файл с идеей с высоким разрешением. Это может быть идея как от одного человека, так и от группы. Можно также разрисовать несколько деталей пазла.

При использовании фотографий, необходимо помнить об указании авторских прав. Если кто-то захочет нарисовать мотив на бумаге, то этот рисунок нужно будет принести в посольство на ватмане форматом A3.

Размер пазла – 4,40 м x 6,20 м, одна деталь пазла имеет размер примерно 1,25 м. Пазл состоит из 28 частей.

По итогам конкурса планируется соединить детали пазла в интересную единую мозаику карты Германии в сентябре или октябре в Ташкенте. По окончании проекта каждый участник получит назад свою деталь.

Все желающие участвовать должны сообщить в посольство об этом до 12 августа. Срок подачи готовых файлов и рисунков – 13 сентября.

УЗИНФОРМ