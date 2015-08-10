Социальное партнерство с махаллями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

По инициативе Наманганского регионального отделения Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества Узбекистана (НИМФОГО) на минувшей неделе в актовом зале схода граждан кишлака "Хазратишох" Чартакского района был проведен семинар для сотрудников органов самоуправления граждан на тему "Укрепление социального партнерства ОСГ с госорганами в работе с населением".

Целью мероприятия было повышение социально-правовых и духовных знаний махаллинцев, формирование современных методов работы с населением по нравственно-духовному воспитанию молодёжи, а также повышение бдительности сотрудников СГМ.

Семинар был организован в сотрудничестве с Чартакским районным отделением фонда "Махалля".

Поскольку кишлак Хазратишох находится на приграничной территории, в первую очередь выступающие особо отметили, что сейчас решающее значение имеет сохранение мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия в стране, дальнейшее укрепление в обществе атмосферы дружбы и взаимного уважения, добра и милосердия, усиление бдительности и внимательности.

В ходе мероприятия также были обсуждены просветительская работа среди населения, новые формы и методы работы с молодёжью, порядок рассмотрения обращений граждан и другие вопросы.

Сотрудник Наманганского РО НИМФОГО А. Фаёзов детально разъяснил направления деятельности соответствующих комиссий при органах самоуправления граждан. Он отметил, что в состав комиссий надо включать и представителей налоговых и финансовых органов.

Аналогичные мероприятия были проведены в приграничном сходе граждан кишлака Чодак Папского района и в актовом зале спортивного колледжа в сходе граждан кишлака Ровот Уйчинского района.

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