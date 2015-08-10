Махалля "Кемабоши" признана лучшей в Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

В Намангане в четверг завершился областной этап республиканского конкурса "Лучшие органы самоуправления граждан". Победителем его стала махалля "Кемабоши" Нарынского района.

Жюри оценивало работу СГМ по укреплению дружбы и межнационального согласия, воспитанию молодежи, сохранению и развитию национальных ценностей, знания конкурсантов законодательства о деятельности органов самоуправления граждан, умение решать различные вопросы жизни махаллинцев.

В итоге лучшей по сумме этих параметров признан СГМ "Кемабоши" Нарынского района. Он завоевал право на участие в республиканском этапе конкурса.

СГМ "Калъаи Поён" Чустского района и "Кургонча" Учкурганского района получили второе место, а СГМ "Мугол" Янгикурганского района – третье.

Конкурсе под девизом "Ты неповторим, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!" проводился областным отделением фонда "Махалля" совместно с рядом государственных и общественных организаций. Он был посвящен 24-й годовщине независимости Узбекистана. По условиям состязались представители 12 сходов граждан – лучшие в районах и областном центре.

Всего в Наманганской области имеется 882 органа самоуправления граждан. В числе прочих задач они содействуют развитию малого бизнеса на местах.

"В первой половине нынешнего года было организовано более 1800 субъектов предпринимательства и семейного бизнеса, создано свыше 2500 новых рабочих мест. Кроме того, в махаллях резко сократились случаи правонарушений", – отмечает председатель правления Наманганского областного отделения благотворительного общественного фонда "Махалля" Насриддин Садриддинов.

УЗИНФОРМ