Узбекский тренер – на международных тренерских курсах в Германии

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

Тренер футбольной академии "Бунёдкор" Ёркин Назаров будет представлять Узбекистан на международных тренерских курсах Футбольного союза Германии (DFB) этого года. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Ташкенте.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Найтхарт Хёфер-Виссинг 6 августа встретился с Ёркином Назаровым, который будет представлять Узбекистан на международных тренерских курсах DFB этого года, которые пройдут с 7 по 25 сентября в немецком спортивном центре Хеннеф. Данные курсы поддерживаются МИДом Германии и проводятся на английском языке.

Поздравляя господина Назарова с участием в данных курсах, посол Германии отметил особую роль спорта в укреплении дружеских отношений между Германией и Узбекистаном и выразил надежду, что набранные знания в тренерских курсах в Хеннефе будут эффективно помогать тренеру в подготовке будущих футбольных звезд Узбекистана.

Семинары подходят по содержанию к лицензиям, выдаваемым DFB в категориях A и B, и охватывают самые разнообразные аспекты футбола, как теории, так и практики. Футбольный союз Германии ежегодно приглашает 30 тренеров со всего мира, которые DFB выбирает в сотрудничестве с национальными футбольными федерациями.

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