Наманганский театр поедет на гастроли в США

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

В канун 24-й годовщины независимости Узбекистана артисты Наманганского областного театра музыкальной драмы и комедии поедут на праздничные гастроли в США.

Как рассказали в администрации театра, представления театра из Намангана, а также сольный концерт музыкального руководителя театра, лауреата премии "Нихол", известного певца Аброрбека Парпиева увидят в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, а также в Бруклине. Гастроли состоятся благодаря приглашению компании "Uzbek TV New York".

Представители узбекской диаспоры смогут увидеть искрометную комедию Охунжона Хакимова "Ох уж эти старики" ("Бу чоллар ёмон чоллар"). Ожидается, что представления будут проходить на узбекском языке с переводом на английский язык, однако артисты и сами изучают язык, историю и театральные традиции США.

"Гастроли дадут возможность нашим землякам не только вспомнить далекую Родину и посмотреть спектакль на родном языке, но и явить жителям многонациональной Америки узбекское искусство, развивать и укреплять дружеские и культурные связи между нашими странами", – говорит заместитель директора Кимёхон Рузиматова.

Кстати, в этом году в театре было поставлено четыре новых спектакля. "Особое внимание уделяется подбору произведений с интересным сюжетом, ценных с точки зрения воспитания молодежи, отражающих характерные жизненные ситуации и противоречия. Совсем недавно сдан спектакль "Волшебный колосок" ("Сирли бошок") по интересному произведению Р. Ёриева", – отмечает К. Рузиматова.

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