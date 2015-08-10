Украинское посольство в Ташкенте взывает к миру

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

Посольство Украины в Узбекистане распространило "Обращение Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам и глав постоянных делегаций Верховной Рады Украины в парламентских ассамблеях международных организаций в комитеты иностранных дел иностранных парламентов и руководителям национальных парламентских делегаций в парламентской ассамблеях международных организаций о необходимости обеспечения выполнения Российской Федерацией Минских соглашений".

В обращении отмечается, что 12 февраля 2015 участники Трехсторонней Контактной группы в составе представителей Украины, России и спецпредставителя председателя ОБСЕ подписали в Минске Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений. Также была поддержана Декларация Президента Украины, Президента Французской Республики, Канцлера Федеративной Республики Германия и Президента Российской Федерации по реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

"Комитет выступает за неукоснительное выполнение Минских договоренностей и их надлежащую имплементацию, прежде всего в части полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и освобождению заложников", – говорится в обращении.

Также подчеркивается, что подтверждением этого является решение Верховной Рады Украины по имплементации конституционной реформы, законодательные шаги, направленные на реальную децентрализацию власти в Украине, работа по подготовке к проведению местных выборов, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в соответствии с законодательством Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. "Проведение выборов с соблюдением этих общепризнанных требований и соответствующей положительной оценкой со стороны БДИПЧ ОБСЕ считаем основополагающего идеей Минских договоренностей, неотъемлемой составляющей стабилизации ситуации на Донбассе", – говорится в обращении.

"Несмотря на создание Минскими договоренностями предпосылок для плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в последнее время наблюдается существенное ухудшение ситуации в регионе в результате повышенной интенсивности обстрелов, провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", – отмечается далее.

Также в этом документе содержатся обвинения Российской Федерации, которая "вместо влияния на подконтрольные ей террористические группировки о прекращении огня, подогревает ситуацию на Донбассе путем поставки так называемым "ДНР" и "ЛНР" современной военной техники, вооружений и боеприпасов, беспрепятственного рекрутирования и подготовки на своей территории боевиков под видом так называемых добровольцев, использование военнослужащих регулярной армии в войне против украинского народа".

Также в обращении подчеркивается стремление сохранить территориальную целостность Украины, обеспечить мир и спокойствие на ее земле всем гражданам независимо от их национальности, языка, религиозных предпочтений и, на этой основе, построить процветающее европейское государство.

Обращение в комитеты иностранных дел иностранных парламентов и к руководителям национальных парламентских делегаций в парламентских ассамблеях международных организаций принято с целью "решительно и безотлагательно задействовать весь возможный инструментарий парламентской дипломатии, все свое влияние и добрую волю для достижения мира на Востоке Украины и прекращения российской агрессии на основе выполнения Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими в группировками Минских соглашений".

Документ подписали глава Комитета ВРУ по иностранным делам Г. М. Гопко, глава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО И. О. Климпуш-Цинцадзе, глава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совете Европы В. И. Арьев, глава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее ОБСЕ А. В. Герасимов и глава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные Соседи (ЕВРОНЕСТ) Б. И. Тарасюк.

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