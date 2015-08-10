Блиц-турнир памяти команды "Пахтакор-79" пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/.

13 августа на стадионе футбольного клуба "Абад" (Ташсельмаш) состоится блиц-турнир среди ветеранов, посвященный памяти команды "Пахтакор-79". В нем примут участие 3 команды: "Пахтакор", "Бунедкор" и "Звезда Востока". Инициатором данного мероприятия вновь выступил Карен Сафаров.

Напомним, что в предыдущие 5 лет по его же инициативе проходил матч памяти команды "Пахтакор-79", в нем играли ветераны "Пахтакора" и символическая сборная турнира "Лига ветеранов футбола", основателем которой также выступил Карен Сафаров.

Регламент блиц-турнира очень простой: 3 команды согласно жеребьевке, которая пройдет прямо перед началом турнира, сыграют по одному тайму между собой, и получится, что все команды проведут по два тайма. Такие турниры вот уже более 20 лет проходят в Италии, перед самым началом чемпионата в Серии А.

По всеобщей договоренности призы вручаться не будут, то есть не будет победителей и проигравших. Ребята соберутся почтить память и отдать дань уважения погибшим пахтакоровцам.

При этом сами матчи будут исключительно боевыми, какими были 5 лет подряд абсолютно все встречи памяти команды "Пахтакор-79".

В блиц-турнире также примут участие дети погибших футболистов – Сергей Баканов и Дмитрий Ан.

Перед матчами, как и принято, будет объявлена минута молчания.

Турнир пройдет 13, а не 11 августа, по рекомендациям компетентных органов. Начало – в 18.00.

Сам же день 11 августа начнется, как обычно, с митинга на стадионе "Пахтакор" и возложения цветов на Боткинском кладбище, где похоронены футболисты той легендарной команды.

УЗИНФОРМ