Южнокорейский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/.

11 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хён нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана, где в ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Республику Корея в мае текущего года.

Кроме того, были обсуждены сроки проведения предстоящих узбекско-корейских политконсультаций, других совместных мероприятий, а также вопросы подготовки к 9-му заседанию Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", сообщает МИД Узбекистана.

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