Новый глава дипмиссии Узбекистана в Соединенном Королевстве приступает к работе

ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/.

11 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алишер Курманов отбыл из Ташкента в Лондон, чтобы приступить к обязанностям главы узбекской дипмиссии вместо Отабека Акбарова.

Как сообщает МИД Узбекистана, ранее А.Курманов работал первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана (напомним, что с 30 июля первым заместителем главы внешнеполитического ведомства является Жавлон Вахабов).

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