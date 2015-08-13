В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Алжира

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Алжира13.08.2015 14:27
ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа 2015 года в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики Насером Бушеритом, сообщает пресс-служба МИД Республики Узбекистан.
Стороны обсудили текущее состояние узбекско-алжирских отношений и перспективные направления их развития в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Состоялся также обмен мнениями по некоторым международным и региональным вопросам.
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