Обсуждены актуальные вопросы узбекско-американских отношений

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-американских отношений14.08.2015 19:15
ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/.
14 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Состоявшиеся переговоры были посвящены рассмотрению ряда вопросов двусторонних отношений, в том числе, повестки дня и сроков предстоящих совместных мероприятий.
Отдельное внимание уделено международной и региональной проблематике, сообщает МИД Узбекистана.
УЗИНФОРМ