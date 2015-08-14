



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-американских отношений



ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Состоявшиеся переговоры были посвящены рассмотрению ряда вопросов двусторонних отношений, в том числе, повестки дня и сроков предстоящих совместных мероприятий. Отдельное внимание уделено международной и региональной проблематике, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи