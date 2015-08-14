В Намангане представили 6 тысяч вакансий

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/.

Свыше 6 тысяч свободных и квотированных рабочих мест было представлено в понедельник на большой ярмарке в парке культуры и отдыха имени Бабура Намангана, прошедшей под лозунгом "Занятость молодежи – актуальная тема". В ней участвовали свыше 7 тыс. граждан, причем 4,5 тыс. из них – выпускники колледжей.

Около 600 предприятий-участников представили не просто исчерпывающую информацию о вакансиях, но и образцы выпускаемой продукции, создав вокруг работающего фонтана нечто вроде выставки достижений наманганских предпринимателей.

Свыше ста новых работников пообещал набрать заведующий отделом ООО "Наманган момик сочиклари" Одилжон Акрамов, выпускающего полотенца.

"Помимо хорошей зарплаты у нас есть и социальный пакет: бесплатное питание, транспорт и другое. Для перевозки рабочих мы нанимаем водителей "Дамасов". Сейчас у нас работает несколько сотен человек пока в одну смену, скоро нарастим мощности и наладим круглосуточное производство, и количество рабочих мест резко возрастет", – говорит он.

А представители ООО "Исктиклол дизайн маркази" сообщили, что готовы взять до 20 работников: механиков, энергетиков, гладильщиков.

Полсотни ремесленников со всех районов представили множество самых разных видов продукции: посетители просто не могут пройти мимо фарфоровой посуды и декоративных ваз работы известного мастера Нематжона Солиева, чустских ножей, сувениров и многого другого.

"У нас несколько иной подход к решению проблем занятости: наша цель – вызвать интерес у молодежи к народным промыслам и обучить их профессиям посредством системы "мастер- ученик", которая успешно работает в течение нескольких веков, – поясняет руководитель областного объединения ремесленников "Хунарманд" Икромжон Каримов.

Организаторами ярмарки вакансий выступили областной хокимият, областная прокуратура, управления по труду и социальной зашиты населения, среднеспециального профессионального образования, управления конкуренции, Торгово-промышленной палаты Узбекистана, профсоюзы, банковские и другие структуры. Все постарались предоставить максимум необходимой информации.

В своих выступлениях на открытии ярмарки хоким области Баходир Юсупов и прокурор области Алишер Хусаинов отметили успехи малого бизнеса и частного предпринимательства, где кроятся огромные резервы для решения проблем занятости.

Руководители управлений среднеспециального профессионального образования Рахимжон Гуломов и "Узцентробанка" А. Дадабаев рассказали трудоустройстве выпускников колледжей с помощью трехсторонних договоров и системы льготного кредитования.

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