В Намангане развивают социальное партнерство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/.

Вопросы развития социального партнерства были обсуждены на прошедшем во вторник в Молодежном центре Намангана семинаре-тренинге на тему: "Роль представительных органов государственной власти на местах в развитии социального партнерства между государственными органами и институтами гражданского общества".

Основная цель мероприятия – повышение роли Кенгашей народных депутатов в обеспечении участия институтов гражданского общества в решении актуальных задач общественного, социально-экономического развития страны, содействии углублению социального партнерства в данной сфере.

Организаторами мероприятия выступили Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, Наманганское региональное отделение Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО) и областной ресурсный центр НАННОУз.

В мероприятии приняли участие члены Парламентской комиссии – сенатор, ректор НИТИ Пахриддин Маткаримов, депутат Олий Мажлиса Шухрат Якубов, заместитель хокима области Н. Хайиталиев, члены общественной комиссии по социальному партнерству при областного Кенгаша народных депутатов, активисты местных ННО и СМИ, а также специалисты регионального отделения НИМФОГО и областного ресурсного центра НАННОУз.

В ходе мероприятия участники обсудили состояние реализации в регионе норм вступившего в силу 1 января 2015 года Закона "О социальном партнерстве" на местах, достигнутые результаты в данной сфере. имеющиеся проблемы и пути их решения, обменялись опытом привлечения ННО. СМИ и других институтов гражданского общества к разработке и реализации социально значимых программ общественного, социально-экономического и гуманитарного развития регионов.

На семинаре были высказаны предложения по дальнейшему развитию взаимодействия Кенгашей народных депутатов и ННО в решении актуальных задач общественного, социально-экономического развития регионов, осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства, ходом реализации программ в данной сфере.

В ходе семинара областному Кенгашу народных депутатов оказана методическая помощь в организации работы общественных комиссий по социальному партнерству, созданных в соответствии с Законом "О социальном партнерстве" в целях развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества в решении социально значимых вопросов на местах, а также подготовке телепередач по данной тематике на местном телеканале.

По итогам семинара разработан и принят комплексный план деятельности Общественной комиссии по социальному партнерству при областном Кенгаше народных депутатов.

А в завершение работы форума члены Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан вручили специальные сертификаты победителям первого и второго грантовых конкурса, объявленных в мае месяце текущего года.

УЗИНФОРМ