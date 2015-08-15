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Парламентарии обсудили пути повышения правовой культуры общества
15.08.2015 10:43

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/.

13 августа в Ташкенте прошел "круглый стол" на тему "Высокая правовая культура — основа демократического общества, гарантия эффективной реализации прав, свобод и законных интересов граждан", организованный Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсманом), Комитетом по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также Министерством юстиции для членов Сената и депутатов национального парламента, к которым в режиме видео-конференц-связи присоединились депутаты местных Кенгашей, представители государственных и общественных организаций, работники образовательных учреждений и журналисты.

Целью встречи явилось всестороннее обсуждение задач, стоящие перед государственными органами и образовательными учреждениями, общественными организациями и СМИ по повышению правовой культуры, гражданского самосознания, обеспечению баланса интересов государства и общества.

На мероприятии отмечалась роль высокой правовой культуры и утверждения верховенства закона и законности в деле строительства демократического правового государства, социально ориентированной рыночной экономики, формирования сильного гражданского общества и предпринятые за годы независимости в Узбекистане меры по созданию эффективной, отвечающей самым высоким и прогрессивным международным принципам и стандартам нормативно-правовой базы для обеспечения прав, свобод и интересов человека, которая состоит из Конституции, 16 кодексов и более чем 400 законов, а также ратифицированных Республикой свыше 70 международных договоров в сфере прав человека.

Также было подчеркнуто, что в целях формирования правосознания граждан, доведения до них сути и содержания принимаемых законов в Узбекистане предпринимаются масштабные и системные меры.

Так, были приняты и реализованы Национальная программа повышения правовой культуры в обществе, указы и распоряжения главы государства "Об улучшении правового воспитания, повышении уровня правовой культуры населения, совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, улучшении работы по изучению общественного мнения", "Об организации изучения Конституции Республики Узбекистан".

В процессе повышения правовой культуры населения задействованы государственные органы и образовательные учреждения, институты гражданского общества и СМИ, национальные институты по правам человека, в их числе Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман), Национальный центр по правам человека, Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, подразделения по защите прав человека министерств юстиции, внутренних дел, Генеральной прокуратуры. В стране эффективно функционирует Межведомственный совет по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению.

Повышению уровня правовых знаний молодежи и формирование единой информационной базы данных нормативно-правовых актов содействовало внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.

В соответствии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране разработаны и приняты законы "Об органах самоуправления граждан", "О социальном партнерстве", "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" и другие, расширяющие гарантии прав граждан на участие в управлении делами общества и государства.  С 1995 года внедрен институт омбудсмана в Узбекистане.

В завершение обсуждения участниками мероприятия были выработаны предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию практических аспектов работы в данном направлении.

УЗИНФОРМ

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