В Намангане живут бой-бабушки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/.

В ходе недавнего рейда в рамках операции "Арсенал" у почтенной жительницы Чуста Наманганской области был изъят револьвер системы Нагана.

"Он не представлял ценность как оружие, но как раритет – вполне. Этот револьвер был произведен еще Императорским оружейным заводом в Туле больше 100 лет назад", – рассказывает старший инспектор управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, лейтенант Мирсаид Норматов. Он также отмечает: хотя наган был проржавешим и никак не мог уже служить, за хранение его бабушке придется отвечать.

Однако это не единичный случай. Другая пенсионерка, некая Халимахон М., 1938 года рождения, мать восьмерых детей, держала в сундуке охотничье ружье без документов. Зачем оно старушке, та пояснить не смогла.

Но в любом случае против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 248 УК Узбекистана и ей грозит штраф в 50-кратном размере МЗП или исправительные работы сроком на 6 лет, или же лишение свободы на 5 лет.

– Но не все граждане упорствуют в сокрытии незарегистрированного оружия. С начала года 37 человек добровольно сдали незаконные гладкоствольные охотничьи ружья, нарезное оружие, в том числе и давно снятые с вооружения и производства раритеты, – говорит Мирсаид Норматов.

УЗИНФОРМ