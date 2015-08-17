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Неделя здоровья прошла в Намангане
17.08.2015 10:19

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/.

Под лозунгом "Никто не останется без заботы и внимания" в рамках Недели здоровья прошла акция, организованная Министерством здравоохранения Узбекистана – ведущие специалисты страны провели в семейной поликлинике № 5 углубленный медицинский осмотр жителей массива Давлатабад. Среди пациентов были и дети, ветераны труда, женщины, подростки.

По словам руководителя группы – известного нейрохирурга, доктора медицинских наук, профессора Равшана Файзуллаева, в группу включены специалисты-офтальмологи, эндокринологи, терапевты, сосудистые хирурги, нейрохирурги, педиатры и травматологи только высшей категории, здесь собрались представители разных отраслей медицины, лучшие специалисты своего дела, имеющие научные степени и большой опыт работы.

"К этой поездке мы готовились в тесном контакте с руководством облздравуправления, изучили картину заболеваемости в вашем регионе", – говорит Р. Файзуллаев.

Об акции жители массива были оповещены заранее, поэтому желающих было много. Столичные и местные светила медицины осмотрели одиноких пожилых людей, а также детей и женщин с ограниченными физическими возможностями.

"Наши врачи постоянно работают над собой, изучают новейшие медицинские технологии, в том числе и методы лечения таких опасных заболеваний как сахарный диабет. При этом они стараются внедрять в жизнь все новинки медицины, идут в ногу со временем. Я уверена, что они почерпнут немало полезного от общения со столичными коллегами и не преминут использовать это на практике", – делится врач-эндокринолог высшей категории Гулжахон Джуманиязова.

Начальник областного управления здравоохранения, член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Салижон Муминов подчеркнул, что работа наманганских медиков рядом со столичными способствует взаимному обогащению ценным опытом, росту профессионализма.

Жительница махалли "Навбахор" Д. Хайдарова поблагодарила столичных медиков за внимание и заботу.

Углубленный медосмотр с участием ташкентских специалистов, а также мастер-классы для местных специалистов состоялись и в ряде районов области. В ходе Недели здоровья был проведен осмотр более 800 пациентов только в поликлинике № 5 Намангана.

УЗИНФОРМ

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