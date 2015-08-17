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Не надо бояться инклюзивного образования!
17.08.2015 11:46

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/.

Проект по внедрению инклюзивного образования пилотных школах и детсадах Наманганской области вступает в решающую стадию.

Сейчас начали работать медицинские психолого-педагогические комиссии (МППК), которые должны отобрать примерно 150 – 160 будущих первоклашек с особыми потребностями, могущих учиться в обычной общеобразовательной школе.

Речь, по словам эксперта по инклюзивному образованию из Латвии Мудите Рейгасе, работающей по проекту "Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями", финансируемому Европейским Союзом, идет о слабослышащих и слабовидящих детях, имеющих физические либо психические недостатки, например, дети, больные ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом.

По принятым ранее стандартам эти ребятишки обучались в специальных школах. Но благодаря проекту ЕС такие дети получат возможность учиться вместе со всеми. Всего в Узбекистане выбрано 5 регионов, Наманганская область в их числе, где осуществляется пилотный проект.

В нашей области проектом охвачены 6 образовательных учреждений: 3 школы (№№ 5, 11, 28) и 3 детсада (№№ 32, 43 и 68). А в школе № 11 создан ресурсный центр проекта.

Именно здесь в четверг и пятницу прошел региональный семинар по работе МППК. Детали раскрыли заместитель руководителя Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД) Лола Муминова, специалист этого центра Юлдузхон Умарбекова и эксперт из Латвии Мудите Рейгасе.

Также в работе семинара участвовали начальник облУНО Вахобжон Ражапов и начальник городского отдела по методическому обеспечению учреждений народного образования Исломжон Сайфутдинов.

По проекту разработана методика определения способности детей с особыми потребностями освоить программу первого класса в общеобразовательной школе. Ребенку предлагается нарисовать рисунок, на котором изображены два человека. Один – мужчина или женщина, а другой – сам ребенок. По характеру картинки, деталям и прочим признакам можно определить возраст развития ребенка.

"Также комиссии должны определить физическую возможность ребенком с особыми потребностями посещать школу, умение находить дорогу, спускаться и подниматься по лестнице и т. д. также определяются когнитивные способности ребенка", – поясняет Мудите Рейгасе.

На основании этих критериев и будет делаться окончательный вывод о возможности такими ребятишками посещать обычную школу либо детский сад. Кстати, все пилотные образовательные учреждения оснащены в рамках проекта пандусами, оборудованы другими приспособлениями для специального контингента учащихся.

Попутно готовится серия из 5 методических пособий – для педагогов, родителей, детей, общественности и специалистов, разъясняющих, что такое инклюзивное образование, Мудите Рейгасе. "Они будут изданы на двух языках – узбекском и русском, написаны в доступной, легкой форме. Особенно сложно было работать над пособием для детей, чтобы доходчиво донести до них непростые идеи инклюзивного образования", – рассказала гостья из Латвии.

Специалист РЦСАД Юлдузхон Умарбекова подчеркнула необходимость поднятия правовой грамотности членов МППК.

– В своей работе эти комиссии, в которые входят педагоги, медики и психологи, пользуются несколькими инструментами оценки образовательных способностей детей. Это изучение документов, представленных комиссии, оценка возможностей ребенка через собеседование, а также его родителями или его законным представителем, и подтверждение поставленного диагноза ребенку, если он есть. Главное – строгое соблюдение законодательных актов о работе этих комиссий, – поясняет Юлдуз Умарбекова.

А эксперт из Латвии Мудите Рейгасе в своем заключении для участников семинара подчеркнула, что не надо бояться инклюзивного образования: "Мы должны изменить отношение к этому, принять, что все дети одинаковы, хотя у них и могут быть маленькие различия. В продвижении инклюзивного образования важна роль директоров пилотных школ".

УЗИНФОРМ

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